昨年12月に「誰も知らない原石」として『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューしたいろは改め博多彩葉が、27日発売の同誌19＆20号（集英社）のグラビアに登場した。【別カット】服着ててもわかる圧巻のプロポーションを見せた博多彩葉博多は、2006年1月8日生まれ、福岡県出身。法学部に通う現役大学生のグラビア挑戦として話題になった。デビュー以降、さまざまなオファーが届く中、4月10日にセクシー女優としてデビューし、