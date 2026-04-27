シェブロン選手権で優勝し、笑顔を見せるネリー・コルダ＝26日、ヒューストン（AP＝共同）【ヒューストン共同】女子ゴルフのメジャー第1戦、シェブロン選手権は26日、米ヒューストンのメモリアルパーク・コース（パー72）で最終ラウンドが行われ、ネリー・コルダ（米国）が70で回り、通算18アンダー、270で2大会ぶり2度目の優勝を果たした。初日からの首位を守る完全優勝で、メジャー通算3勝目、ツアーでは今季開幕戦に続く17