◇プロ野球セ・リーグ 中日3-0ヤクルト(26日、バンテリンドーム)中日の井上一樹監督が今季初勝利となった郄橋宏斗選手について言及しました。郄橋宏斗投手は5回に先制タイムリーを放つと、ランナーを背負いながらも粘りの投球で7回無失点。チームを今季初の3連勝に導きました。井上監督は「3連勝というよりも高橋（宏斗選手）が勝ち星に恵まれていなかった。何としてでも勝つという気迫があり、初回から飛ばしていた。