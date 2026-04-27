◇ナ・リーグカブス―ドジャース（2026年4月26日ロサンゼルス）カブス・鈴木誠也外野手（31）が、試合中に同学年・大谷翔平のあいさつを「無視」する場面があった。0−3の5回1死で大谷が第3打席を迎え、今永から右翼線に二塁打。この打球を処理した鈴木が二塁へ送球すると、二塁ベースに滑り込んだ大谷は立ち上がり、鈴木に向けて右手を向けて「あいさつ」した。ところが、鈴木はそっぽを向いてそれを無視。大谷は再三