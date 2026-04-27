◇プロ野球ファーム・リーグ 中地区 西武 4-2 DeNA(26日、ベルーナドーム)戦線を離脱する中、24日にファーム復帰を果たしたネビン選手。2試合目の出場となった26日のDeNA戦では復帰後初ヒットも放ちました。この日は「4番・ファースト」でスタメン出場。まずは守備で存在感を見せ、4回にはファーストライナーに飛びつきます。この間にランナーがわずかに飛び出しており、ネビン選手は好反応でダブルプレー。投手を助けます。さらに