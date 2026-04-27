東京・目黒区の住宅で火事があり、住人の女性が一時、意識不明となりました。26日午後7時20分ごろ、目黒区東が丘の住宅で「窓から煙が出ている」などと通報がありました。この火事で住宅の2階部分、20平方メートルが焼け、住人の女性（80代）が意識不明の状態で搬送されましたが、その後、意識は回復したということです。