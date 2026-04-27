◆ 巡ってきた出番でレギュラー定着を目指す巨人のドラフト5位ルーキー・小濱佑斗が、2試合連続で打点を挙げるなど勝負強さを発揮している。26日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が小濱の打撃内容と試合での立ち振る舞いに注目した。笘篠賢治氏は、巡ってきた出場機会で臆することなくプレーできている点を評価。「チャンスでおどおどしているような選手は監督に嫌われる。打つにしろ走るにしろ、恐れず