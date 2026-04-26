Illustration: E. Wernquist / D. Nelson (IllustrisTNG Collaboration) / M. Oei ／ブラックホールジェットの印象図 2024年9月24日の記事を編集して再掲載しています。銀河系を140個、横に並べた長さ。はい。スケールでかすぎてもう想像つきません。宇宙は私たちの感覚を優に超えてきます。この度、なんと140個の銀河系を横に並べた長さの天体が発見されました。発見された天体は、ブラック