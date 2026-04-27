26日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣がヤクルトの現状について言及した。チームは今週2勝4敗、打率.204とやや低調ぎみ。直近の3連戦を落とし、首位とゲーム差なしの2位につけている。坂口智隆氏は「調子が悪い時期は必ずある。これまで数字が良くても落ち込むタイミングは絶対出てきますから」とコメントした。一方、辻発彦氏は「打撃はどうしても好不調がある。投手陣が踏ん張っているので心配する必