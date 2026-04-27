本拠地カブス戦米大リーグ・ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でカブスと対戦している。2回にはダルトン・ラッシング捕手と相手打者が同じ球に対してABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）を要求する珍事が発生し、米放送席を困惑させた。3-0の2回1死満塁のピンチ。先発ロブレスキーがカウント3-1から外角高めへ投じた一球はストライクの判定。四球を確信し、一塁方向へ歩き始めていたホーナーはこれにチャレ