頭を悩ませることも多い家計管理。スーパーをハシゴしたり1円単位で切り詰めたり、表立って見えないぶん苦労が多いものですよね。今回は、筆者の友人が家計管理を夫に任せたときのエピソードを紹介します。 夫の転勤で兼業から専業主婦に 夫が会社の辞令で転勤。とても迷いましたが、好きだった仕事を泣く泣く辞めてついて行くことにしました。 私は専業主婦、夫が大黒柱となり、新天地での生活がス