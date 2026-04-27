人気洋菓子店【銀座コージーコーナー】のシリーズ累計9億個を突破したシュークリームと、人気No.1ケーキが、まさかのアイスに大変身！？ そんな心躍るコラボが実現したのが【ファミリーマート】。今回は、思わずストックしたくなる注目の「新作アイス」をご紹介します。見た目も可愛く、ひと口で気分が上がりそう。 アイデアとセンスが光る！ 1つ目は、「