日本でも根強い人気を誇る北欧デザイン。このうち自然や植物をモチーフとしたデザインが特徴のスウェーデンのテキスタイルを紹介する展覧会が、西宮市大谷記念美術館で開かれている。2026年6月28日（日）まで。ソンマルロヴ（夏休み）アンナ=レナ・エムディエン制作年不詳サラ・アクステイリウス氏蔵「北欧デザインというと、テキスタイルではマリメッコがあるフィンランド。イスや家具はデンマーク。ではスウェーデンはと