元モーニング娘。の矢口真里がロックバンド・Mrs. GREEN APPLEと共演できたことを興奮気味に報告した。 【写真】ミセスと共演できてめっちゃうれしー 矢口は21日に更新したインスタグラムで「ＴBS『テレビ×ミセス』に出演させていただきました!!」と投稿。「安定のゆうちゃんと圭ちゃんと青ジャージで巨大滑り台。しかもミセスさんとクイズで勝負できる日が来るなんて」と保田圭、中沢裕子に加え、ミセス