女優生活50年を迎えた高畑淳子が、28日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】高畑淳子の近影が美しすぎる！ 70歳を過ぎた頃から自分の体力・気力の衰えに唖然としているという高畑。中でも記憶力の低下は仕事にも影響がありセリフ覚えに苦戦しているという。目の付くところにセリフを書いた紙を貼るが、やりすぎてカーテンは交換しなければならないほどになった。 女