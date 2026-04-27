【政官財スキャニング】#125ゼンショー創業者・小川賢太郎氏死去で問われる2代目の手腕 父が目指したMMD構想を発展させられるか財界通（以下=財）JRの旅客6社で1キロ当たりの利用者数が1日平均2000人未満の線区が33％もあり、国鉄の分割民営化時の16％から倍増したという記事が載っていたが、もう再生できずに廃線となるところが多そうだな？官界通（同=官）そうだ。2024年度に2000人未満だった線区は東日本で36路線71区間、西