今日4月27日は、本州の南を低気圧が進み、西から高気圧に覆われます。沖縄と九州、中国、四国はおおむね晴れるでしょう。近畿も次第に天気が回復する見込みです。東海や関東は午前中を中心に雨が降りやすいでしょう。沖縄と九州は晴れ今日27日(月)は、沖縄と九州、中国、四国は朝から日差しに恵まれ、広い範囲で晴れる見込みです。気温も上がり、高知など最高気温が25℃以上の夏日になる所もありそうです。屋外では日差しが強く感