【経済ニュースの核心】フジ・メディアHDの株価は年初来高値へ きっかけは村上ファンドから受けた不動産売買提案人気キャラクターの「ハローキティ」などを手掛けるサンリオは16日、常務取締役が複数年にわたり、米子会社から合計数億円の不適切な報酬を受け取っていた疑いがあると発表した。この常務は同社の指名・報酬諮問委員会で定められた報酬のほか、2021年から25年まで最高経営責任者（CEO）を務めた米国子会社「サンリ