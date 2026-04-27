イギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。公然わいせつ罪で起訴されて、現地時間4月22日にウェストミンスター治安判事裁判所に出廷する予定だったが、裁判自体が延期される結果となった。【写真を見る】ふっくらとしたお腹を演出する「異物」に手を当てるボニーほか、男性たちに囲まれる水着姿のボニーなどもボニーは、「タダで行為できます」と呼びかけて何百人もの若者を集めるなど、一般人を巻き込