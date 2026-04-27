シカゴ大学の経済学者であるサム・ペルツマン氏が「2020年以降、アメリカ国民の幸福度が急激に低下している」という内容の論文を発表しました。論文を受けて、雑誌「アトランティック」のライターであるデレク・トンプソン氏が原因を分析しています。The Happiness Crash of 2020 by Sam Peltzman :: SSRNhttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6465460If America's So Rich, How'd It Get So Sad?https://www.dere