女優・黒木華が主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（カンテレ制作、月曜・後１０時）が２７日、第２話の放送を迎える。黒木演じる主人公・星野茉莉の幼なじみで、与党議員・日山流星役の松下洸平がコメントを寄せた。黒木と野呂佳代が都知事選を目指してバディを組む、新感覚の選挙エンターテインメントドラマ。松下は第１話で早くもダークな一面をのぞかせており「異次元なおもしろさを誇るキャラクターです」と笑