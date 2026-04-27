今年１月の第１０２回箱根駅伝でオープン参加の関東学生連合の一員として４区を走った東大大学院の本多健亮（けんすけ、博士１年）が２６日、横浜市の日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われた日体大長距離競技会の男子５０００メートルで１３分５９秒３８の自己ベスト記録をマークした。東京の進学校、麻布高時代の５０００メートル自己ベスト記録は１５分５３秒だった本多は、努力に努力を重ね、約７年で２分も短縮。１