◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権最終日（２６日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、ネリー・コルダ（米国）が７０で通算１８アンダーに伸ばし、初日から首位を守る完全優勝で２年ぶりの大会２勝目を果たした。２位のパティ・タバタナキット（タイ）、殷若寧（中国）に５打差をつける独走Ｖ。ツアー１７勝目、メジャー３勝目を挙げ、優勝