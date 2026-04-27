6人組グループ・SixTONESの京本大我が主演を務めるPrime Video連続ドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』が5月4日から配信される。これに先駆け、各話ゲストと1〜3話のあらすじが公開された。【写真】引き込まれる表情…京本大我とドラマ初共演の橋本涼同作品は、美しき吸血鬼作家・御崎禅（京本）の日々を描く“ファンタジー×サスペンス×事件解決ドラマ”。吸血鬼の御崎が、血液からその人物の記憶を読み取ること