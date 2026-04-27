千葉県内各地のイチゴ園で、授粉にハエを活用する動きが広まっている。ミツバチと比べて育てやすく、人を刺さないうえに、クリーンな環境で育てているため衛生的だ。ミツバチは近年、病気や農薬の影響とみられる大量死が問題となっており、関係者は「ハチに代わる新たな栽培の担い手になってほしい」と期待する。（大治有人）蜜しか食べない『リトルファーマー』「いい香り！」「この実は真っ赤だよ！」甘い香りが漂う京成バ