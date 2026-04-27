お笑いコンビ・トム・ブラウンがパーソナリティーを務める、ニッポン放送のポッドキャスト番組『オールナイトニッポンPODCAST トム・ブラウンのニッポン放送圧縮計画』（毎週金曜18時頃配信）。最新回「ep.235 この鼓膜と唇 計画」が、24日に配信された。【写真】楽しそう！トム・ブラウンとオズワルドがコラボ番組ではリスナーから寄せられたメールをきっかけに、以前番組に斎藤工がゲスト出演した回でのみちおの振る舞いが、