【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、衝撃の“ジャンピングトラップ”炸裂の瞬間マインツの日本代表MF佐野海舟が、衝撃のジャンピングボール奪取から今季2つ目のアシストをマークした。相手に腕を掴まれながらも、しっかりとボールを奪い取る姿にファンが歓喜している。佐野は、日本時間4月25日に行われたブンデスリーガ第31節のバイエルン戦にアンカーとして先