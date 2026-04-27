作家・背筋による話題作を原作とした清水崇監督の映画『口に関するアンケート』が、7月3日に公開されることが決定。あわせて本予告と本ポスター、追加キャスト、インスパイアソングが一挙解禁された。【動画】『口に関するアンケート』予告編原作は、SNSを中心に「怖すぎて感想が言えない」と話題を呼び、累計32万部を突破した同名小説（ポプラ社）。女性の口元が大きく写された不気味な表紙、奇妙なタイトル、そしてスマート