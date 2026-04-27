JR北海道によりますと、北海道で震度5強を観測した地震の影響で、午前6時18分現在、▼根室線の池田駅と音別駅の間の上下線、▼日高線の全線で運転を見合わせています。一方、北海道新幹線は平常通り運転しているということです。