「自分のために出演したいと思いました」と明かす目黒連（29）が、思いっきり弾けている。「SAKAMOTO DAYS」（29日公開）は累計発行部数1500万部を超える人気コミックが原作。Netflix配信のアニメはグローバルランキングで2位となった。演じるのは伝説の殺し屋坂本だ。最強の名をほしいままにした彼は、一目ぼれの葵（上戸彩）との結婚を機に引退し、家族とともに坂本商店を営んでいる。が、殺し屋業界から次々に刺客がやってくる