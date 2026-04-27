子犬さんたちの微笑ましい光景が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で36万回再生を突破し、「天国かよ」「羨ましすぎる」「前世でどんな徳積んだんや」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：家に『ヤクルトレディ』が訪問してきた結果→畑で遊んでいた子犬たちが…仕事にならない『まさかの光景』】 畑で遊んでいた子犬たちが… YouTubeチャンネル「471687」の投稿主さんは、『