学校で学ぶ歴史は、偉人たちの輝かしい功績や「すごい」エピソードが中心です。しかし実際には、思わず目を疑うような「やばい」行動も数多く記録されています。 本記事では、『東大教授がおしえる 超！やばい日本史』より、織田信長の「奇行」に関するエピソードを抜粋して紹介します。『豊臣兄弟！』で注目が集まるいま、ドラマでは描かれない信長のやばい一面を見ていきましょう。お城の見物料をとって、石を神としておがませる