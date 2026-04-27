◇プロ野球セ・リーグ巨人4-1DeNA（4月26日、横浜スタジアム）巨人の阿部慎之助監督は2軍で7回無失点の好投を見せた戸郷翔征投手について「たぶん9連戦のどこかで入れると思います」と口にしました。戸郷投手は今季は球速が上がらないなど、不振に陥っていて、開幕ローテーションにも入ることはありませんでした。遠投で調子を整えたり、久保康生コーチとフォームについて試行錯誤したり、調整に調整を重ねていましたが、ここに