ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２７日、この日早朝に北海道で起きた震度５強の地震について報じた。今月２０日も最大震度５強の地震が起きており、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されている中だった。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「私、出身が北海道の十勝地方で、先ほど知人に電話して話を聞きましたけれども、縦揺れで短い時間で細かく大きく動いたということで、帯広市