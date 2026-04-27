ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーが粋な衣装に身を包んだ。去る4月25日、ジェニーは自身のインスタグラムを更新。【写真】パックリ…ジェニーの立体衣装キャプションには、英語で「今年の『タイム100』に参加することができて光栄だ。文化と世界を形作る声の持ち主に囲まれて、とても刺激された」という文章を残し、複数枚の写真と動画を投稿した。公開された写真は、ジェニーが最近開催されたアメリカの雑誌『タイ
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