松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」は最終日。6RではガールズB決勝が行われ、ルーキーの半田水晶（みずき、28＝茨城）が打鐘6番手から仕掛けて逃げ切り、完全優勝を決めた。「車番（7番車）的にもメンバー的にも位置は後方になるだろうと思っていた。早めに行かないと、と思っていたので3日間で一番早めに仕掛けた。自力のある神戸選手が番手にいたので、道中は考えながら行った。初日の後は凄くきつく