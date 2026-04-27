松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」は最終日。6RではガールズB決勝が行われた。神戸暖稀羽（ののは、22＝北海道）は半田水晶の仕掛けにピタリと続くも全く差し込めず2着フィニッシュ。「それ（半田マーク）しかなかった。付いて行くのは余裕があったけど、バックからの踏み直しが凄くて4コーナーが一番きつかった。もっと動けるようにならないと駄目。差すより、合わせて出る方が合っているかな。もう