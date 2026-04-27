米国とイランの戦闘終結へ向けた２度目の直接協議は、期待された仲介国パキスタンでの開催が実現しなかった。パキスタンを通した外交的な接触は今後も続く見通しだが、米イランの主張の隔たりは大きい。ホルムズ海峡を巡る軍事的な緊張が続く中、交渉の先行きには行き詰まり感が漂っている。（ワシントン栗山紘尚、バンコク吉形祐司）イランのアッバス・アラグチ外相は２５日、パキスタンの首都イスラマバードで、シャバズ