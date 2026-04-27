【ヒューストン共同】女子ゴルフのメジャー第1戦、シェブロン選手権は26日、米ヒューストンのメモリアルパーク・コースで最終ラウンドが行われ、ネリー・コルダ（米国）が2大会ぶり2度目の優勝を果たした。日本勢は勝みなみと竹田麗央の12位が最高だった。