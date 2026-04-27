◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 4-1 DeNA(26日、横浜スタジアム)巨人の井上温大投手が、今季4登板目となる26日のDeNA戦に先発登板。3回までパーフェクトに抑えるなど6回1失点の好投で今季2勝目をあげました。試合後のヒーローインタビューに登場した井上投手は「岸田(行倫)さんが引っ張ってくれて、先頭バッターをしっかり切ることができたので、そこがよかったなと思います」と笑顔。この日の直球の状態に手応えを明かし、「強弱をつ