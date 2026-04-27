仏RFIの中国語版サイトは25日、中国の太陽光パネル輸出量が3月に過去最高を記録したとする記事を掲載した。中国税関によると、3月のパネル輸出量は前年同月比42．2％増の175万トンに達した。これは前年通年の輸出量の13．3％に相当する。輸出額は同67％増の361億ドル（約5兆7399億円）で、前月比では125％増だった。アフリカと東南アジアでは輸入量が前月比でほぼ3倍に増加した。アナリストらによると、これらの地域の国々は、4月1