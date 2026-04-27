豪華な「フル装備のプリウス」に魅了される理由とは？ハイブリッドの先駆者として四半世紀の歴史を築いてきた、トヨタ「プリウス」。現行モデル（5代目）は斬新なハンマーヘッドデザインやクーペのような流麗なボディを採用し、これまでの実用モデルからスポーティ路線へと移行しました。同時に、装備などが進化したこともあり車両価格が上昇したのにも関わらず、最上級の「Z」グレードが人気となっているようです。【画像】超