◆ 甲子園の対広島戦は無傷の6連勝阪神の大竹耕太郎が先発し、7回4安打無失点の好投で今季初勝利を挙げた。26日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が大竹の投球内容に言及した。笘篠賢治氏は「素晴らしい投球だった」と振り返り、「立ち上がりからコーナーを丁寧に突くコントロールが光っていた。相手の心理を読みながらタイミングを変える投球術も冴えわたり、すべてを捕手任せにするのではなく、自分