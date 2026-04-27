◆ 登板3試合連続で5失点以上…坂口氏「ちょっと苦しいですけど、しっかりとまた調整して」日本ハム・有原航平が26日、オリックス戦に先発登板。3回1/3・71球を投げ、7安打4奪三振2四球8失点で4敗目を喫した。登板3試合連続で5失点以上となり、試合後には登録抹消も示唆された有原。26日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・辻発彦氏は「ストレートがもう一つなのかな。でないとやはり変化球が生きないじゃな