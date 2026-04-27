大谷翔平のスイングを「真似していい」と内藤良智氏が言う理由100人の子どもがいれば、100通りの答えがある――。そう語る公益財団法人日本リトルリーグ野球協会の日本地区責任者（District Administrator）・内藤良智さんが見据えるのは、個々の選手の可能性を最大限に引き出す育て方。その先に、米国で野球をやりたいという子どもの背中を押す組織でありたいという思いがある。リトルリーグが次の日本人メジャーリーガーを生み