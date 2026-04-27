菓子専門店「シャトレーゼ」は、25日から「こどもの日ケーキ」を数量限定・期間限定で販売開始した。動物やこいのぼりをモチーフにしたかわいらしいデザインがそろう。【写真多数】シャトレーゼ、2026「こどもの日ケーキ」ずらり■こどもの日 2つの味が楽しめる ハッピーどうぶつデコレーションホイップクリームとチョコクリームの2種類の味わいが楽しめるケーキに、彩り鮮やかなフルーツを飾り、かわいいライオンをのせたよくば