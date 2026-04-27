ABEMA専属アナウンサーの瀧山あかね（31）が、27日発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号（集英社）のグラビアに登場した。【写真】シャツがはだけて…ベッドに横たわる瀧山あかね2018年4月から、ABEMAの専属アナウンサーとして勤務している瀧山アナ。現在『パーラーカチ盛り ABEMA店』にレギュラー出演するなど、バラエティーからスポーツまで幅広いジャンルの番組を担当している。今回のグラビアでも身長171センチの抜群のス