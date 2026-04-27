今春、調教師に転身した和田竜二元騎手（４８）の引退式が２６日、全レース終了後に京都競馬場のウィナーズサークルで行われた。恩師・岩元市三元調教師、武豊、競馬学校「花の１２期生」の同期・古川吉、福永調教師らが花束を贈呈。温かい拍手に包まれた会場にファンからの「ありがとう！」コールが響いた。明るい表情で騎手生活に区切りをつけた。落馬負傷により、騎手免許の有効期限である２月２８日までに騎手としての復帰