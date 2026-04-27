◆米女子プロゴルフツアーメジャー今季初戦シェブロン選手権最終日（２６日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、７０の勝みなみ（明治安田）、７１の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が通算４アンダーで日本勢最上位の１２位に入った。今季開幕から続いた日本勢の連続トップ１０入りは９試合目で止まった。山下美夢有（花王）、岩井明愛（あきえ、ホンダ）はともに７