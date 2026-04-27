気軽に登れる山=低山には心動かされる魅力が満載。 映画「キングダム・シリーズ」で勇猛な将軍「蒙武」役を演じる俳優・平山祐介さんが今回登った山は、大阪府柏原市の高尾山（たかおやま）。生駒山地の最南端に位置する山で、標高278ｍの低山ながら山頂からの見晴らしの良さには定評がある。 ©スカイＡ ©スカイＡ 柏原市は国内有数の葡萄の名産地。傾斜地に作られた葡萄畑の麓にそって、登山口へと向かう道